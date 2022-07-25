В Челябинске начали ремонтировать жуткое «подземелье» у «Детского мира»

В Челябинске жуткое «подземелье» у «Детского мира» начнут приводить в порядок. Ориентировочный срок окончания реконструкции - первое октября.

Об этом, сегодня, 25 июля, на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Работы в подземном переходе на улице Свободы начаты. Сроки окончания себе наметили на 1 октября 2022 года. Мы встретились с застройщиком, который рядом достраивает офисную часть здания. Речь шла о его участии в реконструкции этого подземного перехода», - сказал Андрей Ксензов.

Напомним, замечания по поводу данного подземного перехода высказали представителей Народного фронта. Мэр, в свою очередь, напомнила, что в отношении перехода на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы была проделана огромная работа – по его возвращению в муниципальную собственность с целью получения возможности отремонтировать многострадальный объект. До этого переход много лет эксплуатировался индивидуальным предпринимателем, который не вкладывал в объект деньги.