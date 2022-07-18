Жуткое «подземелье» у «Детского мира» начнут приводить в порядок на этой неделе

В Челябинске жуткое «подземелье» у «Детского мира» на проспекте Ленина начнут приводить в порядок на этой неделе.

Об этом сегодня, 18-го июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, отвечая, по просьбе главы Челябинска Натальи Котовой, на замечания по поводу данного подземного перехода представителей Народного фронта.

Мэр, в свою очередь, напомнила, что в отношении перехода на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы была проделана огромная работа – по его возвращению в муниципальную собственность с целью получения возможности отремонтировать многострадальный объект.

«До этого переход много лет эксплуатировался индивидуальным предпринимателем, который не вкладывал в объект деньги», - подчеркнула Наталья Котова.

Андрей Ксензов сообщил, что работы в данном подземном переходе начнутся с этой недели.

«Будем работать с плиткой – как с внешней, так и внутри. Восстановим ливневую канализацию – там все разрушено. Также будем восстанавливать электропроводку. Вести подготовку стен и последующую покраску. Займемся гидроизоляцией», - отметил чиновник.

Ксензов подчеркнул, что переход, действительно, находится в неудовлетворительном состоянии. На ремонт данного объекта была составлена дефектная ведомость. Он также сообщил, что работы в переходе будет осуществлять подрядная организация, а не муниципальное учреждение «Геоцентр», на баланс которого весной этого года были переданы челябинские переходы.

Фактически работой по «подземельям» южноуральской столицы городские власти начали заниматься с марта-апреля текущего года, занимаясь в том числе выявлением арендаторов.

Также Андрей Ксензов отметил, что работы по приведению другого проблемного подземного перехода на проспекте Ленина – на пересечении с улицей 3-го Интернационала – уже активно ведутся, а переход у Торгового центра к настоящему моменту приведен в надлежащее состояние.