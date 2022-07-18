18.07.2022
Гвоздестояние и практика Шодхан: южноуральцев приглашают на фестиваль телесных практик (6+)
18.07.2022
Пожарные Карабаша справили новоселье
18.07.2022
Выбран подрядчик для реконструкции очистных в Металлургическом районе Челябинска
18.07.2022
Президент РФ отметил спасателей Кыштыма
18.07.2022
Турбина для «Северного потока» отправлена в Германию
18.07.2022
Русские хакеры выявили шпионов среди граждан России
Жуткое «подземелье» у «Детского мира» начнут приводить в порядок на этой неделе
15.07.2022
В «подземелье» рядом с Торговым центром установили светильники с защитой от вандалов
29.03.2022
Челябинец обесточил подземный переход в центре города
14.03.2022
Челябинские активисты просят власти обустроить наземный переход у «Детского мира»
07.02.2022
Челябинские власти начинают системную работу по восстановлению освещения и ремонту подземных переходов
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022