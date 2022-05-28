Подземная «дичь» Челябинска

Подземная жизнь Челябинска может быть по-настоящему страшной, если речь идет, например, о переходе на проспекте Ленина, в районе «Детского мира».

Попытки исправить ситуацию, а именно – закрасить бессмысленные и безобразные надписи, в данном «подземелье» являются, судя по всему, бесполезными – так как поверх светлой краски, под которой скрываются «художества» более раннего период, вновь и вновь появляются новые изображения.

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Особенно «радует» реклама. Дешево и сердито. Зачем кому-то платить, когда можно просто предложить свои услуги, оставив телефончик на стене перехода. Также можно сообщить о новом месте своего пребывания, оставив «привет» клиентам во всю стену.

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Кого не ослепили ярко-красные геометрические фигуры или не свела с ума «рябь» многочисленных каракулей, тот рискует поломать ноги, провалившись в дыру, небрежно прикрытую досками.

Одним словом, челябинцам, спускающимся в сей переход, можно посоветовать не смотреть по сторонам, если они, конечно, не находятся в поисках грузчика или того, кто задешево вывезет мусор, но внимательно смотреть под ноги.