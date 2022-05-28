28.05.2022
Подземная «дичь» Челябинска
27.05.2022
Челябинск готовится к визиту замруководителя администрации президента и полпреда
27.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
27.05.2022
В Луганске открылся штаб Захара Прилепина
27.05.2022
В 2022 году растет число желающих переехать в Челябинскую область
27.05.2022
Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям
Подземная «дичь» Челябинска
15.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
17.05.2021
В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом
20.08.2019
Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-директора парка имени Пушкина
05.08.2019
В переходе на площади Революции разбился пенсионер. С арендатором расторгли договор
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022