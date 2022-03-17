В Челябинске начинается ремонт моста через реку Миасс вблизи Першино

В Челябинске стартует ремонт моста через реку Миасс вблизи поселка Першино.

В связи с началом строительно-монтажных работ в субботу, 19-го марта, с десяти часов утра пропуск транспортных средств по автодороге «Северный Луч» по направлению в поселок Першино будет осуществляться по двум полосам с частичным заужением проезжей части. При движении в сторону Свердловского проспекта объезд рабочей зоны будет осуществляться по разделительной полосе.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в рамках ремонта подрядчику предстоит демонтировать конструкции моста; отремонтировать мостовые опоры, пролетные строения, заменить покрытие и выполнить подходы. Также предусмотрено восстановление наружного освещения и обустройство водоотвода.

Отметим, ремонт моста будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В середине августа прошлого года комитет дорожного хозяйства города заключил контракт с подрядной организацией ООО «ПСК КамаМост» на ремонт сооружения, который будет проводиться в два этапа (работы должны быть завершены до 20-го октября 2023-го года). В предстоящую субботу стартует первый этап.