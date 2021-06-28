В Челябинске начинается третий этап опрессовок

Шестого июля в Челябинске стартует третий этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону.

Как сообщил сегодня, 28 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, до 20 июля включительно горячее водоснабжение будет отключено в 877 жилых многоквартирных домах, 41 детском саду, 44 учебных и 16 лечебных учреждениях во всех внутригородских районах города, кроме Центрального и Металлургического.

Максимальный срок отключения - две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Отметим, отключение горячего водоснабжения в домах, обслуживаемых локальными котельными, идет по отдельному графику. Первые отключения начнутся первого июля.

С перечнем домов можно ознакомиться на странице Управления жилищно-коммунального хозяйства в разделе «Графики проведения опрессовок - 2021».