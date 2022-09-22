В Челябинске начнут изучать богослужебные языки

В храме святителя Василия Великого в Тракторозаводском районе Челябинска будут проводиться занятия по изучению и пониманию богослужебных языков. Слушателям предложат открыть для себя церковнославянский, древнегреческий, церковногреческий языки.

«Изучение древней речи открывает умиротворяющую и величественную красоту, её законы и логику. Древняя богослужебная эстетика, поэтика исследованы многими поколениями славянских филологов, глубоко и добросовестно изучавших эти великие языки», – сообщили в Свято-Васильевском храме.

Курс предназначен для взрослый и рассчитан на один год.

«Изучение древней речи открывает умиротворяющую и величесттвенную красоту, ея законы и логику, - отмечают в храме. - Древняя богослужебная эстетика, поэтика исследована многими поколениями славянских филологов, глубоко и добросовестно изучавших эти великие языки».

Занятия будут проходить в воскресной школе при храме Василия Великого (Челябинск, проспект Ленина, 6, двухэтажное административное здание слева от церкви, первый этаж, комната №3).

Первое занятие состоится в воскресенье, второго октября в 14 часов. Полтора часа слушатели будут изучать церковнославянский язык, а затем еще 1,5 часа - древнегреческий и церковногреческий.