10.10.2022
ММК стал финалистом международной премии в сфере работы с персоналом
09.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 октября
09.10.2022
В Челябинске 492-й автобусный маршрут будет работать по регулируемому тарифу и круглый год
08.10.2022
Путин подписал Указ об усилении мер защиты транспортного перехода, газопровода и энергомоста в Крыму
08.10.2022
В воскресенье в Крыму начнут работу два автомобильных парома, на следующей неделе – еще пять
08.10.2022
Комплекс второй для занятий дома или на улице
В Челябинск прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022