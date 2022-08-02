В Челябинске найден мертвый младенец. Тело было оставлено на обочине дороги. СК начал проверку.

Вечером второго августа около проезжей части в одном из районов города Челябинска было обнаружено тело новорожденной девочки. Сотрудниками полиции была оцеплена территория. По словам очевидцев, речь шла об улице Краснознаменная.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Как сообщил собственный источник, мать новорожденной девочки установлена. Это женщина, ведущая асоциальный образ жизни. Не исключено, что малышка уже родилась мертвой и ее женщина решила оставить прямо на улице.