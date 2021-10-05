В Челябинске недострой на Васенко выставят на торги

В Челябинске выставят на торги недостроенное здание на улице Васенко, 94.

Как сообщает сегодня, пятого октября, пресс-служба администрации города, иск к ООО «Стройсвязьурал 1» об изъятии данного объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов подал комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

Вчера, четвертого октября, Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск в полном объеме.

В настоящий момент КУИЗО приступает к процедуре подготовки аукциона. В числе прочего комитету предстоит определить начальную цену контракта.