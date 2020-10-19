В Челябинске обследования на КТ станут доступнее

В Челябинской области увеличивают количество компьютерных томографов и время работы уже открытых приёмно-сортировочных отделений для прохождения этого вида исследования. Это позволит повысить доступность этого вида обследования.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора области Ирина Гехт на брифинге в понедельник, 19 октября.

«С завтрашнего дня начинает работать ещё один томограф на базе первой городской больницы, что тоже увеличит количество приёмно-сортировочных отделений для прохождения этого вида исследования», - рассказала Ирина Альфредовна.

Кроме того, будет увеличено время работы компьютерных томографов в городских больницах №6 и №9, а также в клинике медакадемии.

«У них там были часы, которые были отведены на плановых пациентов. Сегодня они увеличивают время для работы с пациентами с поражением лёгких», - уточнила Ирина Гехт.

Предпринятые шаги позволят увеличить количество исследований до 1,5 тысячи в сутки. «Это является достаточно высоким показателем, я бы даже сказала, что очень высоким показателем», - подчеркнула первый вице-губернатор.