В Челябинске объявлен аукцион на обслуживание автобусного маршрута №15

В Челябинске объявлен аукцион на обслуживание маршрута автобуса №15 «ЧМК – ПКиО» сроком на три года.

Это первый многолетний контракт для обслуживания одного из маршрутов Челябинской транспортной агломерации, на который выйдут 15 новых низкопольных автобусов большого класса.

Согласно условиям контракта, транспорт, который будет перевозить пассажиров от Челябинского металлургического комбината до парка имени Гагарина, должен иметь не менее 30-ти мест для сидения, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, валидаторы, камеры видеонаблюдения в салоне, зеленый цвет кузова (RAL 6037) и единую ливрею. Кроме того, водители должны выходить на линию в форме, сообщает сегодня, 22-го июля, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Первый рейс будет отправляться с начальной остановки не позднее шести часов утра, а последний - прибывать на конечную не ранее 23-х часов. Интервалы движения, по условиям контракта, в пиковые часы должны составлять семь минут, в дневное время - десять минут, в вечернее время - не более 20 минут.

Ориентировочная дата выхода на маршрут нового транспорта - первое ноября текущего года.

Технику для работы на маршруте перевозчик будет приобретать самостоятельно (в лизинг) - по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перевозчики, заинтересованные в получении данного контракта, приглашаются к участию в аукционе.