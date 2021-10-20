В Челябинске ограничат движение людей и машин на пересечении проспекта Победы и Российской

В Челябинске завтра, 21-го октября, с десяти часов утра будет ограничено движение пешеходов и автомобильного транспорта на пересечении проспекта Победы и улицы Российской.

Об этом сообщает комитет дорожного хозяйства города.

Ограничение движения связано с реконструкцией Ленинградского моста и переустройством водовода в районе дома №41 по улице Российской.

Напомним, Ленинградский мост, построенный в столице Южного Урала в 1953-м году, полностью закрыли для движения в мае текущего года. Автомобилистам на период проведения работ приходится пользоваться объездными путями по новой развязке (Российская – Братьев Кашириных) и по автодороге Меридиан.

В результате реконструкции сооружения, осуществляемой в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Челябинск получит современный, крепкий 180-метровый мост с тремя полосами в каждую сторону, расчетная пропускная способность которого в час пик при полной загруженности составит до восьми тысяч единиц транспорта в час.

Новый мост будет на 30 метров шире и на два с половиной метра выше старого. Для движения транспорта организуют шесть полос в обе стороны и трамвайные пути. Для пешеходов обустроят удобные широкие тротуары.