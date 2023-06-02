03.06.2023
Кыштымский медеэлектролитный завод и Томинский ГОК - победители XX конкурса «Меняющие мир»
02.06.2023
В Челябинске сотрудников стройфирмы будут судить за гибель крановщика
02.06.2023
Полицейские наградили смелого челябинца за задержание обидчика женщин
02.06.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту
02.06.2023
Алексей Текслер обсудил новые направления сотрудничества с представителями Сбера
02.06.2023
ГРЦ Макеева подарил юным жителям Миасса один день в городе детства
В Челябинске ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту
30.05.2023
В Челябинске ограничат движение на улицах Евтеева и Овчинникова
25.05.2023
На улице Каслинской в Челябинске ограничат движение
09.05.2023
Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая
05.05.2023
В Челябинске до первого июля закроют движение по переулку Молодежный
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023