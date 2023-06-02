В Челябинске ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту

В Челябинске в субботу, третьего июня, ограничат движение транспорта по крайней правой полосе в районе дома №63 по Свердловскому проспекту.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данном участке будут проводиться аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.