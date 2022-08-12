В Челябинске ограничат движения на Кыштымской и Работниц

В Челябинске завтра, 13-го августа, будет частично ограничено движение на Кыштымской и Работниц, что связано с началом работ по ремонту на данных улицах дорожного покрытия и тротуаров.

Как сообщает администрации Челябинска, ремонт в рамках заключенного контакта будет проводить подрядная организация комитета дорожного хозяйства - ООО «СТРОЙМИГСИТИ».

Ремонт планируется завершить 20-го сентября.