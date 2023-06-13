В Челябинске ограничат движения на ряде участков в связи с проведением ремонтов

В Челябинске ограничено движение автотранспорта в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассах. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Как сообщает администрация города, до 21 июня будет ограничено движение транспорта по улице 60-летия Октября на участке от дома № 50 до дома № 44. На этом участке идет капитальный ремонт теплотрассы.

В Калининском районе движение транспорта прекращено с восьми утра 12 июня до 23 часов первого июля по улице Островского от дома №18 до дома №14 по Свердловскому проспекту.

«Прекращение движения связано с проведением плановых ремонтных работ на тепломагистрали АО «УСТЭК-Челябинск». На место изношенных конструкций будут уложены новые - стальные, высокой заводской готовности с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, диаметром 500 миллиметров и протяжённостью 184 метра», - пояснили в администрации города.

Жителей просят с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтных работ, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанный участок во избежание пробок.