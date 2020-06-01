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В Челябинске оркестр Росгвардии поздравил онкобольных малышей с Днем защиты детей

Фото: 
Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области
Общество
Сегодня, 17:35

В Челябинсе сегодня, первого июня оркестр регионального управления Росгвардии совместно с благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» и руководством детской областной клинической больницы поздравили маленьких пациентов с Международным днем защиты детей.

Под окнами лечебного заведения военнослужащие оркестра под руководством дирижера лейтенанта Ивана Кузнецова сыграли для детей и врачей музыкальные произведения из известных мультфильмов, а также популярные мелодии.

Под аккомпанемент духовых с развлекательной программой выступили больничные клоуны «Семьи Пилюлькиных». Импровизированный духовой концерт с радостью был воспринят родителями и детьми, проходящими лечение, врачами и всеми, кто проходил мимо.

«В условиях карантина дети лишены прямого общения с волонтёрами, поэтому мы решили привлечь музыкантов Росгвардии, организовать маленький праздник и подарить детям положительные эмоции на безопасном расстоянии. За концертом пациенты наблюдали из окон своих палат», - рассказал начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Альберт Габбазов.

Главврач ЧОДКБ Галина Киреева пришла лично поблагодарить военных и волонтеров за организацию праздника, отметив значимость музыки для здоровья пациентов.

«Хорошая музыка, на мой взгляд, - это определенная технология лечения, особенно для детей. Во многом благодаря вам, те, кто сегодня находится на лечении, будут выписываться гораздо раньше», - отметила Галина Киреева.

Напомним, это не первое совместное мероприятие росгвардейцев и медиков. 25 января в преддверии Дня образования подразделений по взаимодействию со СМИ пресс-секретарь ведомства Альберт Габбазов на один день сменил профессию, став больничным клоуном.

 

 

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