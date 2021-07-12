В Челябинске освящен Поклонный крест на территории Свято-Симеоновского храма

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил Поклонный крест, установленный при входе на территорию Свято-Симеоновского кафедрального собора.

Как сообщает пресс-служба Челябинской митрополии, в XIX веке в окрестностях храма размещалось православное кладбище. В память обо всех погребённых здесь людях и был установлен Поклонный крест.

«В память о том, что здесь был погост, мы освятим Поклонный крест, – сказал владыка. – В память о похороненных здесь людях, а также обо всех прихожанах, священнослужителях, архипастырях, которые служили в нашем храме, о наших родных, которых, возможно, крестили или отпевали в этом храме. Перед этим крестом мы сможем совершать заупокойные молитвы. Это дело было начато при владыке Григории, он много потрудился для этого дела, и вот мы сейчас можем завершить его труды. Этот крест уже установили. Сейчас мы совершим перед ним первую нашу заупокойную молитву».

Затем верующие двинулись к Поклонному кресту молитвенным шествием. Митрополит Алексий прочитал молитвы на освящение креста и окропил его святой водой. Сразу после этого архипастырь совершил заупокойную литию. Архипастырям, пастырям и всем православным христианам, жившим или трудившимся в Челябинске, была возглашена вечная память.

СПРАВКА

Кладбище в заречной части Челябинска (на том месте, которые сейчас известно как Семёновская горка) появилось в 1837 году. Это было приходское кладбище Свято-Троицкого храма. При нем была возведена деревянная часовня.

В 1873 году епископ Оренбургский и Уральский Митрофан разрешил построить на этом погосте каменную церковь в честь праведного Симеона Верхотурского. В 1876 году в связи с расширением городской черты погребения на Симеоновском кладбище было велено прекратить. То есть на момент освящения Свято-Симеоновского храма в 1883 году кладбище было уже закрытым. Однако отдельные погребения, по всей видимости, совершались и позднее. Например, единственный дошедший до наших дней памятник старинного погоста был установлен над могилой челябинского мещанина П.И. Ильиных, который скончался в 1890 году (Петр Иванович вёл строительство Симеоновского храма и был похоронен за его алтарем, вероятно, за свои труды).

Памятники старинного погоста стояли до 1920-х годов. В дальнейшем эти места стали застраиваться. В 1960-е годы человеческие кости во множестве находили при строительстве Северного автовокзала (ныне – гипермаркет «Спар»). Об аналогичных находках при проведении земельных работ в кварталах, прилегающих к храму, известно и в наши дни.

В Объединённом государственном архиве Челябинской области хранятся метрические книги Свято-Троицкой церкви города Челябинска за 1838-1877 годы, из которых можно узнать, кто был погребен на исчезнувшем ныне Симеоновском кладбище.

В середине XIX века приход Свято-Троицкой церкви включал более шести тысяч жителей Челябинска и окрестных деревень: Каштакская, Казанцева, Першинская, Шершневская, Трифонова, Кайгородова, Мысова, Мохова, Малышева, Полетаева, Киселева, Чипышева, Бутакова, Чернякова, Ужовская, Есаульская, Касаргинская, Первая Заварухинская, Вторая Заварухинская, Щербаковская, Бухаринская, Медиакская, Кременкульская, Костылева, Полякова, а также поселок Харлушевский. Правда, умерших жителей поселков и деревень могли хоронить не на приходском кладбище, а на погостах вблизи данных населенных пунктов.

Из документов следует, что в числе погребённых были люди различного социального статуса и возраста. Есть и люди духовного звания.

В метрических книгах XIX века много упоминаний о малышах, проживших несколько месяцев или лет. В те времена детская смертность была очень высокой. Но встречаются и сведения о людях, которых даже сейчас сочли бы долгожителями.

При подготовке справки митрополия использовала справочные материалы, предоставленные кандидатом исторических наук, заместителем директора Объединенного государственного архива Челябинской области Н.А. Антипиным и выпускником исторического факультета ЮУрГГПУ Никитой Тахировым.