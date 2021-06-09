В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

В Челябинске завтра, десятого июня, отключат светофоры на трех перекрестках.

Светофорные объекты будут отключены с восьми утра до часу дня на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Косарева и Тепличной. Об этом сообщает городской комитет дорожного хозяйства.

Также с восьми утра до пяти вечера десятого июня будут отключены светофоры в районе дома №12 по улице Овчинникова - в связи с работами на электросетях.