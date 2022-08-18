В Челябинске открылась главная агровыставка региона

Сегодня, 18 августа, в Челябинске возле ледовой арены «Трактор» открылась главная сельскохозяйственная выставка региона – «Агро-2022». Гости могут продегустировать товары местных производителей и принять участие в мастер-классах от шеф-поваров агрохолдингов и, конечно, посмотреть и потрогать местных животных, которыми гордится Челябинская области.

Если театр начинается с вешалки, то сельскохозяйственная выставка начинается с мясной дегустации. Южноуральским фермерам есть чем похвастаться – буженина, свеженькая курочка, ветчина, испанский национальный деликатес – хамон, туристические консервы, сыровяленое мясо лося и разные виды мяса, изготовленного по современной технологии су-вид. Кстати, блюда, приготовленные по такой технологии, относятся к категории высокой кухни. Их чаще всего подают в элитных ресторанах.

«Это уникальная технология, мы используем ее уже второй год. Мясо готовится в вакууме при температуре 75 градусов в течение пяти часов. Потом продукт охлаждается до температуры четыре градуса за короткое время. У бактерий шансов нет. Затем мясо помещается в специальную упаковку и отправляется на полки магазинов. Мясо получается очень сочное», - рассказывает представитель компании «Калинка».

Тем, кто блюда, приготовленные по рецептам русской кухни, не ест исходя из религиозных соображений, на агровыставке тоже есть, чем порадовать свои вкусовые рецепторы. Крупнейшая птицефабрика региона представила свои новинки-халяль. Это голубцы, шницели, подкопченные сосиски и тушки для запекания. Продукция востребована. Ведь в Челябинской области и соседних регионах мусульман — 40-45% от всего населения.

«Все производится в соответствии с канонами ислама и разрешено в употребление в пищу мусульманам. При забое птицу лучше обескровливают, это процесс ручной, а не механический и делают это исключительно мужчины. Компания ежегодно проходит ресертификацию Духовного управления мусульман Республики Татарстан», - рассказывает советник генерального директора по развитию бизнеса птицефабрики «Равис» Екатерина Шарифуллина.

А кому мясо – не мясо, а по вкусу больше рыба, то на агровыставке она представлена в лучшем виде. Карась, пелядь, щука, карп – все это наше, местное. Продукция ведущего предприятия по разведению и отлову рыбы в Челябинской области из Кунашакского района.

«Рыбу мы поставляем по всей России. В ХМАО, Тюмень, Краснодар, Самару, Башкирию. А зарыбляем мы озера Кунашакского района», - рассказывает представитель ООО «Рыбозавод «Балык» Индира Васильева.

А любителей сладкого радуют пчелы, кстати, тоже из Кунашакского района. Они недавно вернулись из Краснодарского края и не с пустым «багажом», а с медом.

«Это уникальный проект. Наши пчелы летали в Краснодарский край в этом году. Там перезимовали и вот мы одними из первых в России сняли урожай меда. Он называется «Белая акация». Он уникален тем, что вообще не предрасположен к засахариванию, он не кристаллизируется. В нем большое количество фруктозы. Этот мед можно употреблять даже тем, у кого сахарный диабет», - рассказывает представительница пчеловодческой фирмы Римма Сайфутдинова.

«Ред фэнтези», «Захар», «Розара», «Алуэт», «Бартон» - ну какая же агровыставка без овощей и фруктов с экзотическими названиями. А «приглядывает» за всем этим мясо-овощным южноуральским изобилием бык-производитель симментальской породы весом в 1200 килограммов «Байкал» из Бредов. Компанию ему составляют гарцующий конь «Бонапарт», жеребец «Якорь» с телочками абердин-ангусской породы из Агаповского района. Им всего три месяца от роду, поэтому и имени у малышек пока нет.

В общем, южноуральским фермерам и аграриям есть, чем гордиться. Челябинская область лидирует среди регионов почти по всем направлениям. Рейтинг в производстве сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки в 2021 году среди субъектов Российской Федерации говорит сам за себя. Регион занимает первое место по производству макаронных изделий, второе по производству муки и третье – крупы. Среди субъектов Уральского Федерального округа за первое полугодие 2022 Челябинская область лидирует по производству яиц, мяса птицы и свиней.

«Выставка «Агро» - долгожданное и яркое событие в Челябинской области. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в регионе на подъеме. Фермеры активно расширяют производство, осваивают новые земли, внедряют новые технологии. АПК сейчас полностью обеспечивает область мясной продукцией, крупами, макаронными и хлебобулочными изделиями, на прилавки поставляются овощи и фрукты отличного качества. На агровыставке у жителей региона есть возможность познакомиться с местной продукцией, попробовать ее, пообщаться с производителями», - сказал на открытии выставки губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Задача, которая поставлена перед аграриями - обеспечивать продовольственную безопасность, наращивать агроэкспорт. Чтобы благополучие южноуральцев и россиян не зависело от импортных поставок и технологий. А государство поддержит фермеров и аграриев рублем.

«Мы ежегодно наращиваем объем господдержки. Так, к примеру, в регионе приняты собственные меры поддержки мясного скотоводства. Стимулирование развития отрасли в регионе осуществляется целевыми субсидиями, кроме того, поддержка фермерских хозяйств, развивающих мясное скотоводство, идет через гранты семейным животноводческим фермам и «Аростартапы». В текущем году на поддержку мясного животноводства (племенного и товарного) из бюджетов всех уровней выплачено 121,2 миллиона рублей», - сказал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Выставка «Агро-2022» будет работать в Челябинске еще два дня.