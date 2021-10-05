В Челябинске открыли благотворительную столовую для малоимущих

Иоанновская благотворительная столовая для малоимущих была открыта на Северо-Западе Челябинска четвертого октября 2021 года. Столовую освятил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Владыка отметил: помогать ближним – это прямое исполнение заповедей Божиих. Тем более, когда речь идёт о том, чтобы накормить голодного.

«На начальном этапе столовая сможет принимать 100-150 человек в день, – отметил правящий архиерей. – Для мегаполиса небольшое количество людей. Но главное – положить начало, а дальше дело будет развиваться. И люди откликнутся, на добрые дела хорошо откликаются».

Владыка Алексий освятил помещение и пожелал организаторам и добровольным помощникам благословения и помощи Божией.

Как сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, идея открыть благотворительную столовую родилась на приходе храма святого мученика Иоанна Воина. Несмотря на то, что храм только строится и работы отнимают много сил и времени, прихожане и настоятель иерей Павел Курбатов ведут большую социальную деятельность. Теперь решено её расширить.

«Мы увидели в такой столовой большую нужду. Мы давно кормим бездомных и стали замечать, как с ними начали приходить обычные пенсионеры. Они не живут на улице, но пенсия у них настолько мизерная, что денег едва хватает на квартплату и лекарства. Захотелось как-то помочь», – поделился настоятель храма святого Иоанна Воина иерей Павел Курбатов.

Нашлись люди, которые помогли с помещением на северо-западе. Прихожане сделали внутри косметический ремонт. Благотворители поставили оборудование для кухни и раздачи, собрали запас продуктов на несколько недель. Внутри тепло и уютно, по стенам развешаны яркие жизнерадостные картины. В красном углу – иконы Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Готовить в столовой будут два повара. Социальные работники храма Иоанна Воина – первые помощники. Собирают продукты, режут салаты и встречают посетителей.

«Мы будем ориентироваться на те продукты, которые у нас окажутся. Сегодня у нас овощной суп, макароны с гуляшом, салатик и чай с булочкой», – рассказала социальный работник храма святого Иоанна Воина Светлана Эпова.

Первыми гостями благотворительного пункта питания стали известные соцработникам подопечные. Пожилые горожане часто приходят в храм Иоанна Воина за продуктовой помощью. В новую столовую могут прийти многодетные семьи, малообеспеченные, пенсионеры, инвалиды.

«Я не очень мобильный гражданин, – показывает на больную ногу житель Челябинска Василий Афанасьев, – сам знаю, людям, ограниченным в движении, тяжело приготовить, поухаживать за собой, а здесь они поддержку найдут, в горячем питании и духовном общении».

Иоанновская благотворительная столовая будет работать с понедельника по пятницу с 12 до 15 часов по адресу улица Молодогвардейцев, 31А.

ФОТО: Челябинская епархия