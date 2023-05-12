В Челябинске открыли памятную доску Николаю Године

В Челябинске на доме по улице Советской, где находится областной Союз писателей, сегодня, 12 мая, открыли мемориальную доску одному из самых известных поэтов современной России Николаю Године.

На церемонии открытия присутствовали челябинские литераторы, журналисты, представители Законодательного Собрания области и ряда общественных организаций. Поэт Нина Пикулева прочитала несколько стихотворений Николая Годины.

Николай Иванович - автор более 20 книг и многочисленных публикаций в журналах. Он Заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин города Миасса, обладатель памятной медали энциклопедии «Лучшие люди России», лауреат ряда литературных премий, в том числе Всероссийской премии им. П.П. Бажова.

Его стихи переведены на украинский, татарский, туркменский, башкирский, сербо-хорватский языки.

Кроме литературного творчества, Николай Година много лет отдал служению литературе, занимаясь с литобъединением «Ильменит» в Миассе, вел семинары в Челябинском государственном центре народного творчества, возглавлял областную писательскую организацию.