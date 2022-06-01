В Челябинске открылись пляжи

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Глазами краеведа
Борьба с наркотиками
Арест Ардабьевского
Космос
Арест Юрия Серебренникова
Дело Попова и Щербаковой
Детское питание
Протесты медиков
Образование
Дороги
Арест Васькова
Арест Николая Сандакова
Лесные пожары
На житейских перекрестках
Дело Корецкого
Челябинск минирование
Бунт в копейской колонии
Мирная миссия-2007
Уголовное дело Юревича
Сельское хозяйство
Дело Александра Макарова
С добрым утром, Урал!
Дело Извекова
Пригородные поезда
Автовокзал Челябинск
Жизнь на минималках
карантин
ЕГЭ
Ситуация на Украине
Переселение поселка Роза
День Победы
Физкультминутка
День редких заболеваний
Арест Лемешевского
Арест чиновников Озерска
АгроПлюс
Дело Скрынника
Дело Виктора Щекотова
Мусор
Здоровье
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
корона
Гроза
Пригородные поезда
Картина маслом
Выборы в Госдуму
Учения стран ШОС
Дело Виктора Щекотова
Дело Скрынника
ЕГЭ
Мирная миссия-2007
Физкультминутки
Педофилы
Арест Юрия Серебренникова
Борьба с наркотиками
коронав
Экология
Банкротство Уралбройлер
На житейских перекрестках
Челябинск минирование
Зеленая революция
Арест Николая Сандакова
Дело Андрея Косилова
Дело Попова и Щербаковой
Дело Александра Путина
Тефтелев коррупция
Наркотики
Голодовка в Розе
Экспедиция ЧелГУ
Образование
Арест Ардабьевского
Переселение поселка Роза
Здоровье
Выборы мэра
АгроПлюс
Дороги
Транспорт
Дело Артура Дамерта
С добрым утром, Урал!
Дело Дмитрия Замятина
Крещение
Бунт в копейской колонии
Уголовное дело Юревича
Паводок
Поправки в Конституцию
Бюджет
Спецоперация на Украине
Глазами краеведа
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День защиты детей, первого июня, губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил отремо
01.06.2022

В День защиты детей Алексей Текслер заехал в «спасенный» детский сад «Какаду»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето: День защиты детей, организованный для
01.06.2022

Чудо-праздник в особенный день: маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Арфотерапия – даже само название уже звучит красиво. На слух что-то такое манящее, немного волшеб
01.06.2022

Излечиться музыкой - арфотерапия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев поз
01.06.2022

Александр Лазарев поздравил южноуральцев и участников «Лестницы успеха» с Днем защиты детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинец Александр Воложанин, лидер проекта «Трезвые дворы», поехал в качестве
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
01.06.2022

Челябинский Якудза из спецназа Кадырова потерял глаз в боях за Донбасс
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

Валерий Гартунг: Детских улыбок должно быть больше!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

В Челябинске стартовало «Трудовое лето»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

В Челябинске на Театральной площади временно будет закрыта парковка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

Медики: «месяц гордости» может спровоцировать вспышку обезьяньей оспы и в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

«Где Анна Франк»: в День защиты детей Wink представляет эксклюзивную премьеру

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника
пляжи
Наталья Котова
Общество
01.06.2022 16:57

В Челябинске открылись пляжи

Сегодня, первого июня, в Челябинске официально открылись 18 пляжей, из них девять из них муниципальные и еще девять частные.

В этом году в Челябинске открылись три новых муниципальных пляжа. Это пляж «Белый парус» на Шершневском водохранилище (сразу за пляжем «Каспийский берег»), пляж «Спортивный на озере Смолино и пляж «Чайка» на озере Первое.

Как сообщила на своей странице в социальной сети глава Челябинска Наталья Котова, всего же в городе этом году будут функционировать 18 пляжей.
Купаться разрешено на 15-ти. На трех организован отдых без купания. Это пляж «Городской» на ул. Худякова, пляж «Каспийский берег» и центр активного отдыха «Русские забавы» на Шершневском водохранилище. При этом на всех пляжах города организована работа спасательных постов.

Перечень муниципальных пляжей:

 - пляж «Первоозёрный», переулок Мамина, 1а;

 - пляж «Чуриловский», улица Черничная;

 - пляж «Шершневский», улица Шершневский бор, 6/1;

 - пляж «Городской», улица Худякова
(отдых без купания);

- пляж «Новороссийский», улица Новороссийская (рядом с домом № 79);
 - пляж «Смолинский», Смолино, переулок Дачный, 2А/2;

- пляж «Белый парус», улица Центральная, 3в/1, (Шершни);

 - пляж «Спортивный», улица Магнитогорская;

- пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт.

Перечень пляжей иной формы собственности :

 - пляж «Солнечный берег», в районе дома № 70\1 по улицы Хуторной;
 - пляж «Хуторная 84» в районе дома № 84 по улицы Хуторной;
 -  пляж «Каспийский берег», улицы. Центральная, 3в/1, (Шершни) (отдых без купания);
 - центр активного отдыха «Русские забавы», первый километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища (отдых без купания);

 - пляж «Ясень», в районе дома № 11/1 по переулку Большому (АМЗ);
 - пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова;
 - пляж ГК «Березка», улица Чапаева;
 - пляж ГК «Смолино парк», улица Чапаева, 114;
 -  пляж «Tanzania Relax Beach», улица Чапаева, 96б.

Автор: Инна Шемаева
пляжи
Наталья Котова
Новости по тегу: пляжи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

Все муниципальные пляжи Челябинска готовы к открытию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

В Челябинске для купания подготовили 15 пляжей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Власти Челябинска готовы открыть новый купальный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2022

В Челябинске появится три новых пляжа
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Набережная реки Миасс за КРК «Мегаполис» в Челябинске завоевывает все большую популярность (так,
Общество

Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства

31.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске и дальнейшая эксплуатация плотины в качестве транспортной
Есть мнение
Дороги

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

30.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Собор Украинской Православной Церкви (УПЦ), который некоторые называют поместным, 27 мая принял р
Есть мнение
Спецоперация на Украине

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США

30.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Нью-Йорке прямо напротив штаб-квартиры ООН красуются очень русские - бело-сине-красные - скамей
Федерация

В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки

30.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Меломаны и любители джаза Челябинска каждый год с нетерпением ждут открытия Международного фестив
Интервью

Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения

26.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Второй Апелляционный суд общей юрисдикции сегодня, 25 мая, встал на сторону мэрии Челябинска в сп
Среда обитания
Экология

Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором

25.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День защиты детей, первого июня, губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил отремо
01.06.2022

В День защиты детей Алексей Текслер заехал в «спасенный» детский сад «Какаду»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето: День защиты детей, организованный для
01.06.2022

Чудо-праздник в особенный день: маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Арфотерапия – даже само название уже звучит красиво. На слух что-то такое манящее, немного волшеб
01.06.2022

Излечиться музыкой - арфотерапия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев поз
01.06.2022

Александр Лазарев поздравил южноуральцев и участников «Лестницы успеха» с Днем защиты детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинец Александр Воложанин, лидер проекта «Трезвые дворы», поехал в качестве
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
01.06.2022

Челябинский Якудза из спецназа Кадырова потерял глаз в боях за Донбасс
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

01.06.2022 17:11

Валерий Гартунг: Детских улыбок должно быть больше!

01.06.2022 17:06

В День защиты детей Алексей Текслер заехал в «спасенный» детский сад «Какаду»

01.06.2022 16:57

В Челябинске открылись пляжи

01.06.2022 16:21

Чудо-праздник в особенный день: маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето

01.06.2022 16:13

В Челябинске стартовало «Трудовое лето»

01.06.2022 16:12

В Челябинске на Театральной площади временно будет закрыта парковка

01.06.2022 16:05

Излечиться музыкой - арфотерапия

01.06.2022 16:00

Александр Лазарев поздравил южноуральцев и участников «Лестницы успеха» с Днем защиты детей

01.06.2022 15:48

Медики: «месяц гордости» может спровоцировать вспышку обезьяньей оспы и в России

01.06.2022 15:20

«Где Анна Франк»: в День защиты детей Wink представляет эксклюзивную премьеру

01.06.2022 15:15

Челябинский Якудза из спецназа Кадырова потерял глаз в боях за Донбасс

01.06.2022 15:11

В УФНС по Челябинской области сменился руководитель

01.06.2022 14:57

Леонид Пасечник и Анна Кузнецова встретились с юным героем

01.06.2022 14:26

В поселке Южный рассказали о ноу-хау властей в борьбе с мусорными свалками

01.06.2022 13:25

Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника

01.06.2022 13:22

Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем

01.06.2022 13:12

Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд

01.06.2022 12:35

Страсти по газопроводу: для «Лесного озера» не указ ни МВД, ни решения судов

01.06.2022 12:17

Исторический музей Челябинска начал принимать детей из летних школьных лагерей

01.06.2022 12:06

Жители ЛНР – участникам СВО: Удачи, фарту, пацаны молодцы

01.06.2022 11:49

Морская выставка в сухопутном Челябинске: " Какие корабли, какие лодки!”

01.06.2022 11:26

В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона

01.06.2022 11:16

На поддержку хлебопеков Челябинской области будет направлено 70 миллионов рублей

01.06.2022 10:49

Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек

01.06.2022 10:28

Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС

01.06.2022 10:27

Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание

01.06.2022 10:26

В День защиты детей челябинских подростков ждут в центрах занятости

01.06.2022 10:22

В Челябинской области с первого июня повысили прожиточный минимум на 10%

31.05.2022 22:58

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медработников

31.05.2022 20:59

За «гомосексуальный танец» старшеклассников директора лицея Екатеринбурга могут уволить

31.05.2022 20:45

Выплаты на приобретение газового оборудования для льготников повысили до 100 тысяч

31.05.2022 19:23

День защиты детей в Челябинской области будет теплым и солнечным

31.05.2022 19:09

В Челябинской области отменен обязательный масочный режим

31.05.2022 18:44

Анонсы событий и мероприятий на первое июня

31.05.2022 18:26

Инвалиды Челябинской области не могут получить средства реабилитации: поставки подгузников срывает монополист

31.05.2022 18:20

Насколько рентабелен бизнес на мойках самообслуживания

31.05.2022 18:19

В Луганске к Дню защиты детей наградили многодетные семьи

31.05.2022 18:04

Гора Паленая, поселок Красава и несколько сотен улиц Ленина: занимательная география развития сети билайн

31.05.2022 17:56

В Магнитогорске организованным отдыхом охватят более 28 тысяч детей

31.05.2022 17:42

Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество

31.05.2022 17:26

В Челябинской области узаконили возможность дистанционного голосования

31.05.2022 17:24

Магнитогорская библиотека получила имя поэта

31.05.2022 17:20

Магнитогорск и Абзелиловский район будут сотрудничать

31.05.2022 17:16

ВТБ: ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков

31.05.2022 17:16

Афиша на День защиты детей в Челябинске

31.05.2022 17:14

В День защиты детей на площади Революции откроется детский автогородок

31.05.2022 17:03

Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла на Южно-Уральской железной дороге

31.05.2022 16:59

Екатеринбург - столица гомосексуалистов? В лицее прошел конкурс танцев в стиле «голубой устрицы»

31.05.2022 16:40

Минобороны РФ: в подвалах «Азовстали» нашли фургон с заминированными телами

31.05.2022 16:32

Лазарев: Послание губернатора – правильный формат, с ним должны выступать и главы

31.05.2022 15:26

Замглавы Катав-Ивановского района подозревается в присвоении денег

31.05.2022 15:14

Текслер: Люди стали верить в Челябинскую область и связывать с ней свое будущее

31.05.2022 15:08

ВТБ снизил ставки по автокредитам

31.05.2022 14:54

Всероссийский фестиваль актёрской песни имени Шульженко в Челябинске: песня – как молитва души

31.05.2022 14:40

Вслед за Эрикой ребенка оленю Петру подарила пятнистая Марина

31.05.2022 13:36

Жительница Бакала, убившая пятилетнюю дочь, заключена под стражу

31.05.2022 13:35

Челябинская область берет кредит 54,6 миллиарда на метротрамвай

31.05.2022 13:26

В Заксобрании наградили благотворителей и добровольцев Челябинской области

31.05.2022 13:22

Челябинский бизнес-омбудсмен удостоен награды президента России

31.05.2022 13:21

Отделение новорожденных клиники ЮУГМУ: защита детей начинается здесь

31.05.2022 13:18

Текслер: Челябинская область не останется в стороне от почетной миссии в Донбассе

31.05.2022 13:00

Онкобольных Копейска направляют в Челябинск, в Минздраве неудобства объясняют перестройкой системы

31.05.2022 12:40

Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства

31.05.2022 12:29

Алексей Текслер выступил с четвертым, особенным Посланием

31.05.2022 11:49

Адвокат экс-следователя СК: Он вынужден был обороняться

31.05.2022 11:41

Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе

31.05.2022 11:17

Семьи Курчатовского района стали участниками уникальных для Челябинска соревнований

31.05.2022 10:23

Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения

31.05.2022 10:20

Александр Шестаков избран президентом ЮУрГУ

31.05.2022 10:06

На Таганае замечен «ведьмин холодец»

31.05.2022 09:59

В Челябинске по улице Горького пустили трамвай-челнок

30.05.2022 22:42

В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры

30.05.2022 22:33

Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов

30.05.2022 22:00

билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров

30.05.2022 18:12

В последний день календарной весны в Челябинской области тепло, дожди, грозы

30.05.2022 18:09

Анонсы событий и мероприятий на 31 мая

30.05.2022 17:40

Челябинский облсуд не выпустил депутата Ершова из-под стражи

30.05.2022 17:36

В Челябинскую область придет жара, в южных районах установится высокая пожарная опасность

30.05.2022 17:14

Озеленение, благоустройство, наведение порядка: Сергей Антипов рассказал о последних событиях из жизни Курчатовского района

30.05.2022 17:08

Текслер отменил особый противопожарный режим в Челябинской области

30.05.2022 16:57

В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов

30.05.2022 16:40

Полицейские задержали челябинца, который лишал горожан ТВ и Интернета

30.05.2022 16:19

Сотрудники ГИБДД Златоуста сорвали несанкционированную акцию «Без Посадки Авто Нет»

30.05.2022 16:17

Депутаты утвердят порядок формирования органов власти нового Коркинского муниципалитета

30.05.2022 16:04

Изъятые через суды челябинские недострои оказываются невостребованными у покупателей

30.05.2022 15:42

У детей из Еткульского района начинается лагерное лето

30.05.2022 15:27

У Коелгинской школы появился новый автобус

30.05.2022 15:25

В Челябинске откроется детский автогородок

30.05.2022 15:24

На автодороге М-5 столкнулись два большегруза

30.05.2022 15:09

Силачи из ГРЦ Макеева поборолись за победу в командном первенстве по кроссфиту

30.05.2022 15:08

Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов

30.05.2022 14:56

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

30.05.2022 14:42

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США

30.05.2022 14:37

Ветераны Еткуля наметили планы на будущее

30.05.2022 14:31

Общественники пожалуются на «запоровших» озеленение Комсомольского проспекта лиц в прокуратуру

30.05.2022 13:42

Чернобровину и его подельникам предъявлено окончательное обвинение

30.05.2022 13:40

Челябинская область готова к холере

30.05.2022 13:27

Магниторец выпрыгнул с четвертого этажа за телефоном

30.05.2022 12:48

В Варненском районе девочка получила ожоги после возгорания бензина

30.05.2022 12:32

Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь