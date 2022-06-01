В Челябинске открылись пляжи

Сегодня, первого июня, в Челябинске официально открылись 18 пляжей, из них девять из них муниципальные и еще девять частные.

В этом году в Челябинске открылись три новых муниципальных пляжа. Это пляж «Белый парус» на Шершневском водохранилище (сразу за пляжем «Каспийский берег»), пляж «Спортивный на озере Смолино и пляж «Чайка» на озере Первое.

Как сообщила на своей странице в социальной сети глава Челябинска Наталья Котова, всего же в городе этом году будут функционировать 18 пляжей.

Купаться разрешено на 15-ти. На трех организован отдых без купания. Это пляж «Городской» на ул. Худякова, пляж «Каспийский берег» и центр активного отдыха «Русские забавы» на Шершневском водохранилище. При этом на всех пляжах города организована работа спасательных постов.



Перечень муниципальных пляжей:

- пляж «Первоозёрный», переулок Мамина, 1а;

- пляж «Чуриловский», улица Черничная;

- пляж «Шершневский», улица Шершневский бор, 6/1;

- пляж «Городской», улица Худякова

(отдых без купания);

- пляж «Новороссийский», улица Новороссийская (рядом с домом № 79);

- пляж «Смолинский», Смолино, переулок Дачный, 2А/2;

- пляж «Белый парус», улица Центральная, 3в/1, (Шершни);

- пляж «Спортивный», улица Магнитогорская;

- пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт.



Перечень пляжей иной формы собственности :

- пляж «Солнечный берег», в районе дома № 70\1 по улицы Хуторной;

- пляж «Хуторная 84» в районе дома № 84 по улицы Хуторной;

- пляж «Каспийский берег», улицы. Центральная, 3в/1, (Шершни) (отдых без купания);

- центр активного отдыха «Русские забавы», первый километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища (отдых без купания);

- пляж «Ясень», в районе дома № 11/1 по переулку Большому (АМЗ);

- пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова;

- пляж ГК «Березка», улица Чапаева;

- пляж ГК «Смолино парк», улица Чапаева, 114;

- пляж «Tanzania Relax Beach», улица Чапаева, 96б.