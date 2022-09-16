В Челябинске отметили 60-летие секретной операции «Анадырь»

В Челябинске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-ой годовщине со дня проведения ВСО «Анадырь», образования 7-ой отдельной мотострелковой бригады и 12-ого учебного центра на территории Кубы. Праздник прошел при поддержке Челябинского отделения Российского общества дружбы с Кубой.

Отметить юбилейную дату и поблагодарить военных специалистов, с честью выполнивших свой интернациональный долг, собрались представители ветеранских и общественных организаций Челябинска, ветераны группы советских военных специалистов на Кубе и члены их семей из разных регионов страны, представители администрации города и его жители.

Торжественное мероприятие с награждением ветеранов – непосредственных участников операции «Анадырь» и творческими поздравлениями прошло на знаковом для каждого южноуральца месте – у мемориала «Доблестным Сынам Отечества», который расположен на Аллее Славы. Организатором выступила Челябинская региональная общественная организация группы советских военных специалистов на Кубе (ЧРОО ветеранов ГСВСК).

На важном для воинов-интернационалистов событии присутствовал и руководитель Челябинского отделения Российского общества дружбы с Кубой Андрей Пшеницын. Вместе с другими участниками он почтил память героев, отдавших жизнь при выполнении интернационального долга, и возложил цветы к подножию мемориала. Также он пообщался с ветеранами военного контингента на Кубе и поблагодарил организаторов мероприятия за сохранение исторической памяти о судьбоносных событиях тех лет.

«В Челябинской области живут непосредственные участники событий Карибского кризиса, которые помнят уроки истории того периода и могут о них рассказать, – говорит Андрей Пшеницын. – Большая ценность, что мы можем пообщаться с ними лично, узнать многое из первых уст, сказать в ответ слова благодарности за смелость при выполнении интернационального долга. И помочь силами регионального отделения кубинскому движению области».

Как отметил председатель ЧРОО ветеранов ГСВСК Владимир Пожарский, советские военнослужащие, рискуя собственной жизнью, выполнили свою миссию – защитили кубинский народ от иностранной интервенции. Не без их участия сложный политический конфликт был разрешен без военного столкновения.

«В этом году наше мероприятие приобрело общероссийский масштаб – на праздник приехали гости из самых разных уголков страны. И мы рады, что региональное отделение РОДК откликнулось на нашу просьбу, и, понимая всю важность тех событий, помогло с организацией юбилейного торжества, – сказал Владимир Пожарский. – Общими усилиями мы смогли достойно поздравить наших ветеранов, почтить их за мужество и профессионализм, проявленный на Кубе».

Как сообщили в региональном отделении Российского общества дружбы с Кубой, сегодня членами ЧРОО ветеранов ГСВСК являются как непосредственные участники секретной операции «Анадырь», помнящие события Карибского кризиса и проживающие на территории Челябинской области, так и южноуральцы, уже после служившие на Кубе в седьмой отдельной мотострелковой бригаде, которая впоследствии была переименована в 12-ый учебный центр. Бригада просуществовала вплоть до 1993 года.