23.01.2023
Котова потребовала, чтобы прилегающие к ТКР территории были очищены от снега
23.01.2023
В Челябинске в границах Лесопарковой и Худякова возведут жилой квартал с садиком
23.01.2023
В Челябинске отметят полное снятие блокады Ленинграда
23.01.2023
В Челябинске на 3,5 миллиона рублей оштрафованы подрядчики за плохую уборку снега
23.01.2023
Киалимская бабушка раскроет жителям Златоуста тайны таганайских ветров и северных орхидей
23.01.2023
«Таганай» начал «перепись» хвостатых и крылатых жителей
В Челябинске отметят полное снятие блокады Ленинграда
19.06.2022
На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда
20.01.2022
В Челябинске пройдет акция «Блокадный хлеб»
08.09.2021
В Челябинской области прозвучал колокольный звон в память о жертвах блокады Ленинграда
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023