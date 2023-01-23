В Челябинске отметят полное снятие блокады Ленинграда

В Челябинске в четверг, 27 января, отметят полное снятие блокады Ленинграда. Пожилые горожане, которым посчастливилось пережить ужасы того по-настоящему страшного времени - холод, голод и обстрелы - будут принимать поздравления с важной датой.

По случаю очередной годовщины этого знаменательного для нашей страны события блокадникам, живущим в столице Южного Урала, вручат единовременные социальные пособия в размере двух тысяч рублей. Денежные средства выделят из городского бюджета.

Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 23 января, заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, в настоящее время в областном центре проживают 82 блокадника и три ветерана Волховского и Ленинградского фронтов (годом ранее, по официальным данным, в южноуральской столице жили 92 блокадника).

Напомним, блокада Ленинграда длилась с восьмого сентября 1941-го до 27-го января 1944-го года (долгие 872 дня). За это время из находившегося в изоляции от внешнего мира города эвакуировали более полутора миллионов человек. Сотни тысяч ленинградцев погибли от голода и обстрелов (на Нюрнбергском процессе была озвучена цифра в 700 тысяч, при этом современные историки считают, что реальное число жертв блокады больше и достигает полутора миллионов человек).