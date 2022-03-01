В Челябинске отремонтируют одну из старейших школ искусств

В Челябинске в текущем году обновят одну из старейших школ искусств города.

Капитальный ремонт крыши, фасада и фундамента здания ДШИ №4 в Ленинском районе, на улице Коммунаров, 10-А, будет проведен благодаря нацпроекту «Культура» и региональной программе «Культурная среда». На преображение школы искусств выделено в общей сложности 5,6 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит заменить оконные и дверные блоки, отремонтировать фасад, сохранив его декоративные элементы, а также установить пандус для маломобильных групп населения.

Кроме того, будут заменены кровля и фундамент, что позволит предотвратить разрушение здания и создаст благоприятные и безопасные условия для всех участников образовательного процесса.

«Это долгожданное событие для педагогов, детей и родителей, - отмечает директор ДШИ №4 Елена Сыркина. - Была проведена огромная работа по подготовке проектно-сметной документации, разработан паспорт фасада школы, проведена государственная экспертиза проекта. В настоящий момент завершились конкурсные процедуры на проведение капитального ремонта школы, определен подрядчик ремонтных работ».

По условиям контракта, все ремонтные работы должны быть завершены до конца сентября 2022-го года.

Отметим, на протяжении семи десятилетий детская школа искусств №4 является центром дополнительного образования Ленинского района. Ежегодно старинное здание принимает свыше 800 детей. Воспитанники ДШИ обучаются игре на различных музыкальных инструментах, постигают основы сольного и хорового пения, занимаются хореографией и занимаются изобразительным искусством.