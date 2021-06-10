В Челябинске отремонтируют трамвайные пути на Кирова, Труда, Свердловском проспекте

Комитет дорожного хозяйства Челябинска 15-го июня направит для размещения на электронной площадке пакет документов по ремонту дорожного покрытия на четырех пересечениях автомобильных дорог и трамвайных путей.

Как отмечают в КДХ города, речь идет о следующих участках: Свердловский проспект - Труда; Кирова - Братьев Кашириных; Кирова - Труда; проспект Победы - Чайковского.

Согласно условиям контракта, данные трамвайные переезды должны быть приведены в надлежащий вид до 20-го сентября текущего года.

Также для размещения готовится аукционная документация на выполнение ремонта улицы Рылеева - на участке от Блюхера до Профинтерна.

Отметим, ремонт трамвайных путей в столице Южного Урала уже ведется – с пятого июня, по другому контракту.