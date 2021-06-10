10.06.2021
В Снежинске огонь уничтожил 35,4 гектара леса на 59 миллионов рублей
10.06.2021
Спасатели Златоуста заступают на дежурство на туристических маршрутах
10.06.2021
В Челябинске отремонтируют трамвайные пути на Кирова, Труда, Свердловском проспекте
10.06.2021
Челябинцев предупредили о предстоящей санитарной обрезке деревьев
10.06.2021
В ЧелГУ прошла акция по вакцинации от ковида
10.06.2021
Южноуральцам расскажут о формах государственной поддержки бизнеса
В Челябинске отремонтируют трамвайные пути на Кирова, Труда, Свердловском проспекте
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021