В Челябинске память погибших на службе полицейских пришли почтить сотни их коллег

Сегодня, восьмого ноября, сотрудники МВД Челябинской области во главе с генерал-лейтенантом полиции Михаилом Скоковым почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.

На церемонии присутствовали родственники погибших, ветераны полиции, представители Общественного совета города, школьники. В общей сложности дань памяти пришли отдать около пятисот человек.

«Позвольте от личного состава полиции Челябинской области и от себя лично сказать вам в первую очередь спасибо. Я обращаюсь к матерям и отцам: спасибо вам за достойнейших сыновей, которых вы подарили нашему Отечеству. Я обращаюсь сегодня к вдовам: спасибо за мужество, терпение и труд. Я обращаюсь к детям: спасибо, что вы помните подвиги своих отцов и гордитесь ими. Вы должны знать, что для нас всех и для меня лично сегодня большая честь находиться вместе с вами. Мы гордимся теми ребятам, нашими парнями, которые в свое время отдали жизнь ради жизни на земле. Они для нас являются примером мужества, отваги, героизма и самопожертвования, долга и чести. И сегодня я бы хотел вспомнить их поименно», - сказал начальник регионального полицейского главка Михаил Скоков.