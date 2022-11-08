08.11.2022
В 2022 году 40 тысяч южноуральцев сменили поликлинику по прикреплению
08.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое ноября (18+)
08.11.2022
Следствие по крупной аварии взяла на контроль прокуратура
08.11.2022
Российский союз поставщиков металлопродукции наградил Торговый дом ММК
08.11.2022
Текслер и Котова возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»
08.11.2022
Регионы продолжат получать дотации на инвестиционный вычет
В Челябинске память погибших на службе полицейских пришли почтить сотни их коллег
К родственникам погибших обратился генерал -лейтенант Михаил Скоков
01.11.2022
Арестован водитель, сбивший двух пешеходов
01.11.2022
В Челябинске задержана злодейка, прятавшая лицо под медицинской маской
31.10.2022
Житель культурной столицы России с подельником из Челябинска попался на сбыте наркотиков
09.08.2022
Михаил Скоков назначил еще одну служебную проверку в полиции Челябинска
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022