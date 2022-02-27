В Челябинске партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию

Сегодня, 27 февраля, в Челябинске «яблочники» провели несанкционированную акцию памяти Бориса Немцова и против военной операции на Украине.

Акция началась в парке имени Гагарина и собрала порядка 100 человек. Её организаторы собирали подписи против военных действий в Украине. По словам очевидцев, были единичные задержания.

В полиции Челябинска, как и в региональном главке, официально информацию о задержаниях не комментируют. Позднее, по словам очевидцев, на площади Революции движение «Весна» провело несанкционированную антивоенную акцию, её участники затем переместились на Кировку. Улица была оцеплена полицией. И здесь задержаний было больше, чем в парке имени Гагарина.

В Магнитогорске стражами порядка была задержана Светлана Шейнова - председатель местного отделения «Яблока».

В пресс-службе полиции Магнитогорска информацию пообещали прокомментировать позже.

