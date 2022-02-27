27.02.2022
В Челябинске партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию
27.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 февраля
27.02.2022
Евросоюз закроет воздушное пространство для российских самолетов
27.02.2022
Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с представителями Украины
27.02.2022
Google приостанавливает монетизацию российских государственных СМИ
27.02.2022
Западные страны анонсировали новые санкции: отключение от SWIFT и заморозка активов Центробанка
В Челябинске партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022