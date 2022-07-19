В Челябинске пассажирский автобус вылетел на тротуар

Вчера вечером, 18 июля, в Челябинске на Свердловском проспекте автобус вылетел с дороги на тротуар. По словам женщины-водителя, она уходила от столкновения.

ДТП произошло 18 июля в 20:43 на Свердловском проспекте напротив дома 67.

«Водитель, управляя автобусом Нефаз, без пассажиров, не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части (со слов водителя, чтобы предотвратить столкновение). Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет», - рассказали в ГИБДД по городу Челябинску.

Водитель автобуса – женщина. Она управляла автобусом по путевому листу, по маршруту 112, вся документация, предусмотренная правилами дорожного движения, в наличии.