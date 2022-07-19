19.07.2022
Леса Челябинской области защитят от самовольных захватов
19.07.2022
Сергей Миронов потребовал установить, кто в ответе за приглашение Би-2» на Суперкубок в Питере
19.07.2022
В Челябинске пассажирский автобус вылетел на тротуар
19.07.2022
Общественники Магнитогорска предложили варианты решения медицинской проблемы
19.07.2022
В городах Челябинской области снова объявлен режим «черного неба»
19.07.2022
Организатора канала сбыта контрафакта, задержанного ФСБ, оставили на свободе
В Челябинске пассажирский автобус вылетел на тротуар
15.07.2022
Автомобилистка из Челябинска сбила юного велосипедиста
13.07.2022
Четыре ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 6 месяцев 2022 года
13.07.2022
В Челябинске новые высокие бордюры спровоцировали серьезное ДТП
13.07.2022
Челябинских стражей порядка беспокоит аварийность на перекрестках
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022