В Челябинске перекроют движение по проспекту Победы

В Челябинске завтра, 23-го июля, с восьми утра до восьми часов вечера будет перекрыто движение по проспекту Победы – на участке от улицы Артиллерийской до Российской (в сторону северо-запада).

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, в вышеназванный период на проспекте Победы будут укладывать асфальтобетонное покрытие - на участке от железнодорожного путепровода до улицы Российской, 41.

Челябинские власти просят водителей заранее планировать маршрут движения.