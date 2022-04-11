В Челябинске переселяют детей-сирот и расселяют опасные для жизни дома

В Челябинске детям-сиротам с начала текущего года предоставили 24 жилых помещения.

На исполнении в городском комитете по управлению имуществом и земельным отношениям находится 75 судебных актов, сообщила на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 11-го апреля, заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

По ее словам, из ветхого и аварийного жилья в столице Южного Урала в 2022-м году была переселена 21 семья. Общая площадь расселенных квартир составила 769,6 квадратных метра.

«В работе КУИЗО находятся документы по переселению 23-х семей. Готовятся соглашения и определяется рыночная стоимость изымаемых жилых помещений», - сообщила Надежда Рыльская.

Также, доложила замглавы, с начала этого года челябинские власти предоставили четыре земельных участках в рамках бесплатного обеспечения многодетных семей.

Кроме того, в рамках организации работы по предоставлению челябинцам специализированного жилого фонда в текущем году было предоставлено семь помещений в социальном доме ветеранов и два жилых помещения маневренного фонда.