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В Челябинске пешеходы временно не смогут передвигаться по Ленинградскому мосту

Общество
Сегодня, 13:09
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Автор: 
Eвгения Александрова

В Челябинске пешеходы временно не смогут передвигаться по Ленинградскому мосту.

Ограничение для пешеходов начинает действовать с понедельника, 16-го ноября, в связи с началом масштабных работ на путепроводе.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, горожанам нельзя будет ходить по тротуару на южной стороне моста, на участке от улицы Болейко до Российской.

Напомним, контракт на реконструкцию путепровода через реку Миасс по проспекту Победы выиграла организация из Башкортостана – АО «Уралмостострой».

Контракт с начальной стоимостью 998 миллионов 607 тысяч рублей был заключен с заказчиком – комитетом дорожного хозяйства Челябинска – шестого ноября.

Реконструкция Ленинградского моста, согласно условиям контракта, продлится до конца 2022-го года.

Напомним, в октябре ООО «Техническое Строительное Партнерство» (Алтайский край) подало в Челябинское УФАС жалобу на нарушение законодательства о контрактной системе при проведении данного аукциона.

Компания указывала, что срок между датой окончания срока предоставления заказчиком разъяснений участникам аукциона и датой окончания срока подачи заявок превышает три дня.

Проведение закупки в части заключения контракта пришлось приостановить на время проведения проверки, которая показала, что жалоба была необоснованной.

 

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Автор: 
Eвгения Александрова
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