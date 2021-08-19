В Челябинске по нацпроектам отремонтировали две школы искусств и поставили корт в спортшколу

В Челябинске по национальному проекту «Культура» проведен капитальный ремонт помещений в детской школе искусств №12 и детской художественной школе.

Детская школа искусств №12 по улице Красного Урала, 23 находится в старом здании 1935 года постройки. Как отмечают в пресс-служба городской администрации, обновление внутренних помещений было проведено впервые за долгие годы работы школы. Ремонт стал настоящим подарком для юных учеников, преподавателей и сотрудников учреждения.

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В детской художественной школе по Свердловскому проспекту, 30 кроме обновления классов и коридоров, провели капитальный ремонт коммуникаций: системы холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. Теперь каждый художественный учебный класс оснащен отдельной туалетной комнатой.

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Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» в МБУ СШОР «Торпедо» произведена поставка корта для бадминтона.