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В Челябинске по требованию прокурора остановили строительство 25-этажного дома

Прокурор области добился отмены строительства 25-этажного дома на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Установлено, что городская администрация выдала разрешение на стройку с грубыми нарушениями закона.

Областной прокурор направил в Арбитражный суд заявление о признании недействительным разрешения на возведение высотки в Калининском районе.

«Представленная застройщиком проектная документация не отвечала нормативным требованиям, поскольку при ее подготовке не были учтены нормы пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, - перечислила нарушения старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Не предусматривалось необходимое количество пожарных подъездов, а проектируемые проезды по ширине не отвечали нормативам. Отсутствовали площадки для отдыха, сбора коммунальных отходов, парковки транспортных средств».

Мамаева уточнила, что администрация Челябинска выдала разрешение на строительство, не обратив внимания на имеющиеся нарушения.

В среду, 24 марта, Арбитражный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Строительство жилого дома, который не отвечает нормативным требованием, прекращено.