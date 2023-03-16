В Челябинске покажут «Рассказы с Донбасса» сербской журналистки Даринки Петрович

В Челябинске в понедельник, 20 марта, покажут документальный фильм «Рассказы с Донбасса», снятый отважной сербской журналисткой Даринкой Петрович, приехавшей туда, чтобы увидеть все своими глазами.

Бесплатный показ картины (12+) состоится в рамках первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».

Первая история Даринки Петрович – это честный разговор с женщиной, живущей в Донецке.

«Рассказы с Донбасса» покажут 20 марта в 16 часов в киноцентре «Импульс» по адресу: улица 50-летия ВЛКСМ, 16, сообщает управление культуры Челябинска.