16.03.2023
На ММК начинает работу межзаводская школа доменщиков
16.03.2023
В Челябинске покажут «Рассказы с Донбасса» сербской журналистки Даринки Петрович
16.03.2023
В Челябинске для маршрута №8 закупят 15 новых больших автобусов
15.03.2023
Клиенты ВТБ в Челябинской области увеличили объем налоговых платежей в четыре раза
15.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 марта (18+)
15.03.2023
В Челябинске состоялась конференция, посвященная православию в книжной культуре региона
В Челябинске покажут «Рассказы с Донбасса» сербской журналистки Даринки Петрович
27.02.2023
Фура с гуманитарной помощью благополучно добралась из Златоуста на Донбасс
15.02.2023
Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь
02.02.2023
Курчатовский гордится: челябинец Константин Кошкин награжден орденом «За доблесть»
17.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023