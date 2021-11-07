В Челябинске полковник полиции найден мертвым в своем кабинете

В Челябинске в своем рабочем кабинете скончался заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону, полковник полиции Михаил Кузенков.

Как сообщил источник в силовых структурах Челябинской области, у Кузенкова было серьезное заболевание. В день смерти он заступил на смену и находился кабинете один. По предварительной информации, причиной кончины Кузенкова стал сердечный приступ. Полковнику было всего 44 года.

«В жизни все рядом. Получил грустную весть. Ушел в мир иной сослуживец. Достаточно молодой! Да уж, все рядом в этой жизни…», - написал на своей странице в Facebook экс-глава госнаркоконтроля по региону Евгений Савченко.

В региональном полицейском главке комментарий пообещали предоставить в ближайшее время.

Редакция «Урал-пресс-информ» выражает соболезнования родным и близким Михаила Кузенкова.