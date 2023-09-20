В Челябинске получил квартиру от мэрии герой СВО Александр Сазонов

В Челябинске получил квартиру от администрации города участник СВО Александр Сазонов, получивший тяжелое ранение при выполнении боевой задачи.

Храбрый горожанин, являющийся сиротой, пошел воевать добровольцем. В зоне специальной военной операции он был серьезно ранен и в результате лишился части правой ноги.

За образцовое выполнение боевых задач, безупречное служение своему Отечеству Александру Сазонову объявлена благодарность руководством Луганской Народной республики.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, Александр с отличием окончил Екатеринбургское суворовское училище Министерства обороны Российской Федерации. После объявления президентом страны частичной мобилизации отважный челябинец посчитал своим долгом встать на защиту интересов Родины и отправился на передовую.

Когда мужественный суворовец восстановился после ранения и вернулся домой, специалисты комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска вручили герою ключи от новой, просторной квартиры. Это радостное событие в жизни Александра Сазонова произошло на прошлой неделе.