В Челябинске последний звонок прозвучит для шести тысяч одиннадцатиклассников
Сегодня, 25 мая, для шести тысяч выпускников школ Челябинска прозвучит последний звонок. Впервые мероприятие проходит в режиме-онлайн. Это связано с тем, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, связанный с коронавирусом.
О том, как в Челябинске проходит последний звонок, рассказала начальник управления образования города Светлана Портье.
«Шесть тысяч школьников у нас в этом году заканчивают 11 класс. Последний звонок проходит в режиме онлайн. Мы постарались сделать все, чтобы этот праздник запомнился выпускникам. В подготовке мероприятий принимали педагоги и родители», - сказала Светлана Портье.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», праздничную линейку откроет губернатор области Алексей Текслер. Поздравления и пожелания выпускникам будут звучать на информационной площадке «Домашний урок», в прямом эфире специального выпуска «Последний звонок онлайн» на канале «Россия 24», на радио «Россия.Южный Урал», также на сайте «cheltv.ru».
Эстафету приветствия выпускников продолжит министерство образования и науки Челябинской области, участники конкурсов «Педагогический дебют» и «Ученик года». По традиции выпускников поздравят и первоклассники.
В Челябинске городской праздник пройдет на Youtube-канале «PROнас». Выпускников поздравит глава города Наталья Котова, председателя Комитета по делам образования города Челябинска Светлана Портье. Напутственные слова прозвучат от руководителей школ, педагогов, родителей.
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