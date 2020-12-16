В Челябинске появились «корзины радости» для детей-сирот и многодетных семей

Активисты ОНФ в Челябинской области предлагают южноуральцам примерить на себя роль добрых волшебников и подарить новогоднее чудо ребенку.
«Это очень просто! Вам нужно только в очередной поход в магазин за продуктами выбрать один из адресов, где установлены #КорзиныРадости, и положить в специальный короб игрушку или сладости», - рассказывают представители Народного фронта.
Волонтеры #МыВместе в канун Нового года нарядятся в костюмы Снегурочки и Деда Мороза и развезут подарки для детей-сирот и многодетных семей.
Адреса магазинов в Челябинске:
- Краснопольский проспект, 13-Г;
- 40 лет Победы, 44;
- Наркома Малышева, 3;
- Коммуны, 82;
- Кузнецова, 4;
- Энгельса, 32;
- Проспект Ленина, 35, помещение 14;
- Гагарина, 48;
- Барбюса, 17, помещение 1;
- Копейское шоссе, 2-Г.