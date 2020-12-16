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В Челябинске появились «корзины радости» для детей-сирот и многодетных семей

Активисты ОНФ в Челябинской области предлагают южноуральцам примерить на себя роль добрых волшебников и подарить новогоднее чудо ребенку.

«Это очень просто! Вам нужно только в очередной поход в магазин за продуктами выбрать один из адресов, где установлены #КорзиныРадости, и положить в специальный короб игрушку или сладости», - рассказывают представители Народного фронта.

Волонтеры #МыВместе в канун Нового года нарядятся в костюмы Снегурочки и Деда Мороза и развезут подарки для детей-сирот и многодетных семей.

Адреса магазинов в Челябинске:

- Краснопольский проспект, 13-Г;

- 40 лет Победы, 44;

- Наркома Малышева, 3;

- Коммуны, 82;

- Кузнецова, 4;

- Энгельса, 32;

- Проспект Ленина, 35, помещение 14;

- Гагарина, 48;

- Барбюса, 17, помещение 1;

- Копейское шоссе, 2-Г.