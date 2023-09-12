В Челябинске появился еще один модульный пункт полиции

В Челябинске появился новый модульный пункт. Он расположился неподалеку от памятника основоположнику атомной энергетики России Игорю Курчатову – в Центральном районе.

Модульный пункт в Челябинске– не первый ведомственный объект в регионе, имеющий такую конструкцию. Уже шесть аналогичных строений появилось в области. Такое решение является практичным, не требующим длительных временных затрат на возведение. С инициативой внедрения в регионе практики других территорий России по созданию модульных пунктов полиции ранее выступил начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков.

В модульном пункте созданы все необходимые условия для комфортной работы полицейских. Решение открыть дополнительный пункт полиции именно в шаговой доступности от места массового отдыха людей – парка Гагарина – продиктовано стремлением создать комфортные условия для отдыха челябинцев и гостей города. Реализация такого проекта в кратчайшие сроки оказалась возможна благодаря отзывчивости представителей социально ответственного бизнеса – Валерия Бондаренко, Андрея Комарова и Александра Кретова.

В случае возникновения непредвиденной ситуации, требующей вмешательства сотрудников полиции, каждый житель Челябинской области может обратиться к стражам порядка за помощью.

Пока модульный пункт еще не начал свою работу в полном объеме, проходит тестирование новый экологически чистый транспорт полицейских - электромобиль и квадроциклы.

Но уже скоро сотрудники полиции начнут патрулировать территорию парка. Планируется, что новый пункт полиции будет работать в круглосуточном режиме, рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.