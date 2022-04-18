В Челябинске приступили к восстановлению дорожной разметки

В Челябинске дорожники приступили к восстановлению дорожной разметки. Все работы проводятся под контролем ГИБДД.

Об этом сообщил сегодня, 18 апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Приступили к восстановлению дорожной разметки. Восстановлено 2591 квадратный метр», - сказал Ксензов.

Напомним, в прошлом году Челябинске начали делать улицы с разметкой из термопластика. Он может похвастаться гораздо более высокой световозвратностью, чем обычная краска. Подрядчик дает на нее год гарантии.