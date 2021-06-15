В Челябинске приведут в порядок посты ДПС

В Челябинске будки ГИБДД, которые не используются стражами порядка, будут демонтированы, а те, которые находятся в неприглядном виде, будут приведены в порядок в течение лета.

Об этом сообщила сегодня, 15 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Глава Челябинска Наталья Котова поинтересовалась, когда будут снесены будки поста ГИБДД, расположенные на выезде с плотины.

«У нас уже подготовлена проектно-сметная документации. И июне-июле их демонтируют. По остальным постам мы проводим проверочные мероприятия, они будут или демонтированы, или их отремонтируют в течение лета», - сказала Рыльская.

Наталья Котова попросила ускорить этот процесс, отметив, что заброшенные объекты ДПС привлекают внимание асоциальных личностей и детей.