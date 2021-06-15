15.06.2021
ВТБ повысит доходность по накопительному счету «Копилка» до 5,5%
15.06.2021
Челябинский росгвардеец, убивший жену, отстранен от службы
15.06.2021
В Челябинске приведут в порядок посты ДПС
15.06.2021
Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги
15.06.2021
Цветочное оформление Центрального района Челябинска практически закончено
15.06.2021
Задержан иностранец, который в запасном колесе провез в Челябинскую область наркотики
В Челябинске приведут в порядок посты ДПС
09.06.2021
ГИБДД высказалось за снижение скоростей в мегаполисах
08.06.2021
В Челябинске начали эвакуировать электросамокаты на штрафстоянку
08.06.2021
На въездах в Челябинск были выставлены наряды полиции
28.05.2021
В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021