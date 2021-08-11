В Челябинске продолжается строительство тренировочного катка у ледовой арены «Трактор»

В Челябинске подрядчик регионального министерства строительства ООО СК «Трест Магнитострой» продолжает готовить площадку под строительство тренировочного катка для воспитанников хоккейной школы «Трактор» у одноименной ледовой арены.

Возведение этого объекта было запланировано еще в 2009 году. Он будет размещен рядом с ледовой ареной и новым парком, который благоустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас этот участок находится в заброшенном состоянии, но, по завершении строительства, будут проведены работы по благоустройству, и в итоге вся территория получит завершенный вид.

«За 12 лет участок, конечно, зарос порослью, есть там и аварийные, и угнетенные, и погибшие деревья. Помимо этого, сюда недобросовестные граждане повадились сбрасывать строительный мусор. По сути, это пустырь, где жители окрестных домов выгуливают собак. Но сейчас рядом с ареной в рамках работ по благоустройству зеленой зоны построили специальную площадку для собачников. У нас есть свой комплексный план благоустройства, которым на озеленение запланировано 14,5 миллиона рублей», - рассказал директор ледовой арены «Трактор» Денис Телих.

Как сообщает администрация Челябинска, в двухэтажном здании общей площадью около пяти тысяч квадратных метров помимо ледового поля разместят тренажерные залы, санитарно-бытовые помещения, медицинские кабинеты. Срок сдачи объекта - 25 декабря 2022 года.

Отметим, для обеспечения строительства на основании разрешения управления экологии и природопользования города Челябинска будет осуществлен снос естественного травяного покрова, 191 дерева, треть из которых - аварийные, угнетенные и погибшие (диаметр большинства из них не превышает 12 сантиметров).