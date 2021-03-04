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В Челябинске провалился проспект Ленина

В Челябинске сегодня, четвертого марта, случился провал проезжей части на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса. В комитете дорожного хозяйства города сказали, что виной тому – работы на подземных инженерных сетях.

Чтобы на данном участке не было ДТП, дорожники установят знак 3.24, ограничивающий скорость на проблемном перекрестке до 20-ти километров в час. Это временная мера, успокоили в КДХ: как только позволят погодные условия, дефект на дороге будет устранен.

Водителей попросили быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, в комитете автомобилистов предупреждают о том, что на пересечении проспекта Ленина с Энгельса установлены камеры видео- и фотофиксации.

Напомним, в середине февраля этого года в Челябинске просела проезжая часть по улице Университетской Набережной в районе поселка Благодатово, которую отремонтировали буквально в 2020-м году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Жители сразу начали грешить на подрядчика.

Однако, как показала проведенная проверка, виноват в провале оказался автомоечный комплекс, который произвел незаконную врезку в шламопровод. В результате вода попала в основание дорожной одежды.