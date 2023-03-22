22.03.2023
Новинки литературы откроются челябинцам
22.03.2023
На телеканале «Моя планета» покажут фильм о челябинском метеорите
22.03.2023
В Магнитогорске два мальчика оказались одни в горящей квартире
22.03.2023
Пенсионеры из Аши оставили телефонных мошенников без денег
22.03.2023
В Челябинске представили «Урал многоликий»
22.03.2023
Челябинский музей изобразительных искусств подготовил подарок для сотрудников учреждений культуры
В Челябинске проверят частный медцентр, где отказали в реабилитации ребенку-инвалиду
21.03.2023
«Женское движение Единой России» представило инициативы по поддержке женщин
20.03.2023
«Женское движение Единой России» набирает силу и мощь
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
02.03.2023
«Женское движение Единой России» запускает «Девочек в лидеры»
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023