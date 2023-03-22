В Челябинске проверят частный медцентр, где отказали в реабилитации ребенку-инвалиду

В Челябинской области частный медицинский центр отказался предоставлять услугу по реабилитации ребенку-инвалиду по региональному сертификату. По данному факту проведут свои проверки региональное правительство и следственное управление СКР.

Напомним, с первого января 2023 года в Челябинской области практически в три раза увеличен размер компенсации родителям за самостоятельно оплаченные услуги по реабилитации детей-инвалидов – до 100 тысяч рублей. Сертификат можно направить на различные программы восстановления, оздоровление ребенка, покупку путевки в санаторий и так далее. Его должны принимать как в госорганизациях, так и в частных учреждениях.

На прошлой неделе к первому вице-губернатору Ирине Гехт обратилась мама ребенка с инвалидностью, и рассказала, что в одном из частных реабилитационных центров отказались обслуживать ее ребенка по региональному сертификату.

Средства по сертификату перечисляются по факту оказания услуг. Сертификат гарантирует, что потраченные на реабилитацию средства будут компенсированы из областного бюджета после того, как родитель подпишет акт оказанных услуг.

Но некоторые частные клиник хотят получать предоплату и на этом основании отказывают детям в их праве на лечение и реабилитацию. «Будем разбираться в каждой подобной истории, чтобы маленькие пациенты не оставались без поддержки», - заверила первый вице-губернатор.

Доследственную проверку по информации о нарушении прав ребенка-инвалида проведет следственное управление СКР по Челябинской области.

«В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ и обстоятельства произошедшего, - уточнили в региональном управлении. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

С начала 2023 года уже порядка 150 семей Челябинской области получили сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов.