10.04.2023
Челябинцам презентуют «фантастические» книги и сборник стихов в публичной библиотеке
10.04.2023
С 10 апреля введены дополнительные автобусные рейсы между Магнитогорском и Челябинском
10.04.2023
Общественникам Магнитки рассказали о социальных инвестициях ММК
09.04.2023
Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске
09.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 апреля (18+)
09.04.2023
В Челябинской области ОПР действует уже в шести районах
В Челябинске пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя
29.09.2022
В Челябинске почти все во всех социальных учреждениях запущено отопление
27.09.2022
В Челябинской области отопление запущено в половине соцучреждений и каждом пятом доме
26.09.2022
Тепло в дома жителей Коркино придет с 26 сентября по первое октября
16.09.2022
Прокуратура объявила предостережения главам
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023
В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц
07.04.2023