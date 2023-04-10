В Челябинске пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

В апреле в Челябинске пройдут проверки тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Они являются обязательными и проводятся раз в пять лет в конце отопительного периода.

Как сообщил сегодня, десятого апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, проверочные мероприятия пройдут 11, 13, 18 м 20 апреля.

«Это первый этап гидравлических испытаний. Проверки будут проходить с шести утра и до восьми вечера. В это время возможно отключение горячей воды и отопления», - сказал Астахов.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя — одно из мероприятий по подготовке Челябинска к следующим отопительным периодам. В последнее время уральские зимы были относительно теплыми, холода не задерживались в регионе на длительное время. А это значит, что котельные и тепловые сети не работали на максимальных параметрах, в соответствии с температурным графиком, утвержденным для Челябинска. Чтобы проверить их готовность к работе в условиях низких температур наружного воздуха, проводятся испытания на максимальную температуру теплоносителя.

Ознакомиться с полным перечнем многоквартирных домов, попадающих в контур испытаний, можно по ссылкам 11.04.2023, 13.04.2023, 18.04.2023 и 20.04.2023.