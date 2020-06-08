В Челябинске пьяные горожане потянулись на пляжи

Несмотря на то, что официально купальный сезон в Челябинске еще не открыт из-за режима повышенной готовности, в жаркую погоду горожане потянулись на пляжи. Многие из них на подобные вылазки отправляются в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники МЧС совместно с представителями инспекции по маломерным судам и полицией проводят рейды по местам отдыха людей.

Как сообщил сегодня, восьмого июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, ежедневно проводятся рейды. За минувшие выходные было выявлено много нарушений.

«Выявлено большое количество нарушителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Многие из них купались в запрещенных для этого местах. Часть из них начисто забывая о своих детях, которые плещутся в воде. Седьмого июня матросами был спасен пятилетний ребенок, который уплыл на 10 метров от берега. Это произошло на водоеме, в котором купание запрещено», - сказал Астахов.

Сейчас на пляжах областного центра работают 11 стационарных постов спасателей и четыре мобильные бригады, которые проводят профилактические беседы с горожанами.

«За людьми специалисты следят не только с берега, но и с воды, буквально выгоняя беспечных граждан, которые забыли о безопасности. Обход на берегу сопровождается профилактическими беседами и предупреждениями о том, что пока с купанием нужно повременить», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Профилактические беседы совместно с сотрудниками МЧС и представителями инспекции по маломерным судам с отдыхающими на пляжах горожанами также проводят полицейские.

«Рейды проводится на регулярной основе. Проводятся профилактические беседы с населением», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Напомним, прошлые выходные для трех южноуральцев закончились печально – их тела были обнаружены в различных водоемах области. Причины их гибели еще выясняются.

Если вы стали свидетелем происшествия на воде, немедленно сообщайте спасателям по телефонам «112» и «101».