В Челябинске ради благоустройства улицы демонтировали девять ларьков

В Советском районе Челябинска демонтировали девять торговых объектов, чтобы в дальнейшем по просьбе жителей благоустроить улицу Кузнецова. Об этом сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Наталья Рыльская.

По словам Натальи Рыльской, когда был принят новый порядок о демонтаже и благоустройстве территории, в администрацию Челябинска обратились жители улицы Кузнецова. Они озвучили просьбу о том, чтобы совместно с мэрией города и администрацией Советского района разработать проект благоустройства.

Мэрия Челябинска взяла в работу территорию совместно с администрацией Советского района и управлением архитектуры и градостроительства.

«При непосредственном участии жителей города, депутатов и всех заинтересованных лиц было получено девять заявлений о демонтаже данных объектов силами физического лица, - сказала Наталья Рыльская. - На этой неделе должны рассматриваться мероприятия по благоустройству территории».

Рыльская добавила, что аналогичная работа проводится во всех районах Челябинска.