В Челябинске ремонтируют трамвайное кольцо на Чистопольской

В Челябинске активными темпами ведется ремонт трамвайного кольца на улице Чистопольской в Ленинском районе.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в настоящее время подрядчик уже снял старую рельсошпальную решетку, выполнил выемку грунта, уплотнил основание, произвел отсыпку песком и щебнем.

Сегодня, 18-го октября, на трамвайном кольце осуществляется подготовка балластного слоя, после чего подрядная организация приступит к укладке рельсошпальной решетки.

Отметим, работы на кольце по Чистопольской ведутся в рамках капитального ремонта трамвайных путей на участке улицы Новороссийской между Машиностроителей и Дербентской. Субподрядчиком выступает ООО «Строй-Сервис».

Также в Ленинском районе Челябинска в настоящее время капитальный ремонт трамвайных путей ведется на улицах Дзержинского, на участке от Гагарина до Многостаночников (подрядчик - ООО «ЧелябГЭТ»), и Рождественского, на участке от автодороги Меридиан до Копейского шоссе (подрядчик - ООО «Капитал-Строй»).