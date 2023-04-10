10.04.2023
В Новопокровском сельском поселении Кизильского района избрали главу
10.04.2023
В Челябинске с 29 апреля заработают садовые маршруты
10.04.2023
Новым главным тренером ХК «Металлург» стал Андрей Разин
10.04.2023
Тридцатилетняя «Гармония»: старейший конноспортивный клуб Челябинска отмечает юбилей
10.04.2023
В Челябинске с начала года демонтировали более ста незаконных объектов
10.04.2023
В Челябинске продадут с молотка недостроенный комплекс с гостиницей и подземной парковкой
В Челябинске с 29 апреля заработают садовые маршруты
20.04.2020
Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим
30.04.2019
В Челябинске автобусы выходят на садовые маршруты
17.04.2019
Правительство Челябинской области откорректировало закон о перевозках садоводов
01.05.2018
В Челябинской области запущены садовые маршруты
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023