В Челябинске с 29 апреля заработают садовые маршруты.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», так как первое мая приходится на понедельник, автобусы для садоводов выпустят на линию пораньше, чтобы захватить выходные.

«Уже определены перевозчики на девяти садовых маршрутах, на пяти прием заявок продолжается», - сообщает «Челябинский общественный транспорт».

В телеграм-канале отмечается, что контактные данные перевозчиков будут опубликованы после завершения конкурентных процедур по всем садовым маршрутам.